Oyların yeniden sayıldığı Hatay’da fark azalıyor

Hatay’da az bir farkla AKP’nin birinci parti olmasının ardından CHP’den tekrar sayım için itiraz geldi.



CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucu itirazlarına ilişkin açıklama yaptı. İl Seçim Kurulu önüne giden Gökçen ve Bakan ile milletvekilleri, avukatlar ve partililerden oluşan heyet, itirazlarla ilgili süreci değerlendirdi.



Bold Medya'da yer alan habere göre Hatay’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk’ün yüzde 44,48 oy oranıyla kazandığı belirtildi. CHP adayı Lütfü Savaş ise yüzde 44,5 oy oranıyla ikinci oldu. Oy sayımının tamamlanmasının ardından itirazlar yapıldı.



Gökçe Gökçen ve Murat Bakan öncülüğündeki CHP heyeti, İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Gökçen, bugüne kadar oy farkının 3 bin 900’den 2 bin 735’e düştüğünü ifade etti. CHP olarak, Hatay halkının sandıkta verdiği oylara sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Gökçen, süreci sürdüreceklerini ve ilgili kurumlara tekrar itiraz edeceklerini belirtti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da, “Seçim günü Sayın Genel Başkanımız ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ diyerek Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve beni görevlendirdi. Biz buraya milletvekili arkadaşımızla beraber geldik. 4 gündür buradayız, hukuki süreçleri takip ediyoruz. Hatay halkının bir oyunun dahi zayi olmaması için çalışıyoruz” dedi.