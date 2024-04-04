CHP'nin kazandığı şehirde seçim iptal

Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AKP adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.



Oy sayımının tamamlanmasının ardından AKP, seçim sonuçlarına itiraz etti.



Yapılan itiraz sonucunda seçimin tekrarlannmasına karar verildi. Alınan seçim tekrarı kararının ardından halk, 2 Haziran'da sandık başına gidecek.



FARUK DEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA



CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir, alınan kararı SÖZCÜ TV'de değerlendirdi.



Karara itiraz edeceklerini ifade eden Faruk Demir, "Seçimler yapıldı ve biz birinci parti olarak tamamladık. Daha sonra AK Parti adayı itirazda bulundu. İlçe Çeçim Kurulu toplanıp karar vermiş. CHP ve DEM Parti'li üyelerin itirazına rağmen AK Parti, İYİ Parti ve 2 kamu personeli seçimin iptalini istemiş. İlçe Seçim Kurulu'nda 4'te 3 olarak bu karar verilmiş. Biz yarın hazırlıklarımız yapıp İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağız" dedi.

