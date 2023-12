New York'ta bıçaklı saldırı: Aynı aileden 4 kişi öldü

New York'un Queens bölgesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ikisi çocuk dört kişi öldü, üç kişi de yaralandı.



Pazar günü erken saatlerde olay yerine çağrılan polis, kurbanları ateşe verilmiş bir evde buldu.



Erkek şüpheli iki polis memurunu bıçakladıktan sonra yaralı polis memurlarından biri tarafından vuruldu.



Hastaneye kaldırılan şüphelinin öldüğü açıklandı.



Jamaika Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısında polis, yerel saatle 05:10'da "genç bir kadının 911 acil durum hattını arayarak kuzeninin aile üyelerini öldürdüğünü" söylediğini doğruladı.



Çağrı yapılan adrese giden iki polis memuru burada bir erkeğin valizle dışarı çıktığını gördü.



Memurlar erkekle konuşmaya çalıştığında adam bir polis memurunu boyun ve göğüs bölgesinden, ikinci bir polis memurunu da başından bıçakladı. Memurlardan biri silahını çıkarıp şüpheliyi vurmayı başardı.



Olay yerine sevk edilen diğer polisler evin önünde buldukları 11 yaşında bir kız çocuğunu hastaneye kaldırıldı ancak aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.



New York İtfaiyesi olay yerine geldikten sonra acil durum ekipleri 12 yaşında bir erkek çocuk, 44 yaşında bir kadın ve 30 yaşlarında bir erkek olmak üzere üç kişinin daha cansız bedenini buldu.



61 yaşındaki bir diğer kadın çok sayıda bıçak yarasıyla Mount Sinai Hastanesi'ne kaldırıldı.



New York polisi şüphelinin adını, daha önce Bronx'ta aile içi şiddetten tutuklanan 39 yaşındaki Courtney Gordon olarak belirledi. Gordın saldırı sırasında Queens'teki aile üyelerini ziyaret ediyordu.



Polis, soruşturmanın sürdüğünü ancak 911'i arayan kişinin polis merkezinde ifadesinin alındığını söyledi.