UCM Başsavcısı, Gazze soruşturmasını derinleştirme sözü verdi

Khan daha önce 2021 yılındaki çatışmalar için açılan soruşturmanın artık "7 Ekim 2023'te gerçekleşen saldırılardan bu yana artan düşmanlık ve şiddete kadar uzandığını" söylemişti.



Ziyaretinin "doğası gereği soruşturma amaçlı olmadığını" vurgulayan Khan ancak çatışmanın her iki tarafındaki mağdurlarla konuşabildiğini söyledi.



Hamas'a göre, kuşatma altındaki Gazze'de sekiz haftadan fazla süren çatışma ve ağır bombardımanda 15 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.



"Ofisim bu durumla ilgili soruşturmalarını ilerletme çabalarını daha da yoğunlaştıracak" diyen Khan, "Mevcut çatışma sırasındaki suçlara ilişkin itimat edilebilir iddialar, zamanında, bağımsız inceleme ve soruşturmaya konu olmalıdır," ifadelerini kullandı.



2002 yılında kurulan UCM soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar da dahil olmak üzere en ağır suçları soruşturmak üzere kurulmuş dünyanın tek bağımsız mahkemesi konumunda.



Mahkeme, Filistin topraklarındaki olası savaş suçları nedeniyle 2021'de İsrail'in yanı sıra Hamas ve diğer silahlı Filistinli gruplar hakkında soruşturma başlatmıştı.



Khan daha önce bu soruşturmanın artık "7 Ekim 2023'te gerçekleşen saldırılardan bu yana artan düşmanlık ve şiddete kadar uzandığını" söylemişti.



Ancak UCM ekipleri Gazze'ye giremedi ve UCM üyesi olmayan İsrail'de inceleme yapamadı.



İsrail yetkililerine göre savaş, Hamas militanlarının 7 Ekim'de Gazze'nin çoğu sivil olmak üzere yaklaşık bin 200 kişiyi öldürmesi ve 240 kadar kişiyi rehin almasıyla başladı.



Khan, Hamas'ın saldırdığı yerlerde "planlanmış zulme" tanık olduğunu söyledi.



Hamas'ın saldırıları hakkında Khan, "insanlığın vicdanını şok eden en ciddi uluslararası suçlardan bazılarını temsil ediyor ve bu suçlar, UCM'nin ele almak üzere kurulduğu suçlardır," dedi.



Khan aynı zamanda "İsrail'in bu saldırılara vereceği tepkinin silahlı çatışmayı düzenleyen açık yasal parametrelere bağlı kalmak zorunda olduğunu" da vurguladı.



Gazze gibi yoğun nüfuslu bölgelerdeki çatışmaların "doğası gereği karmaşık" olduğunu kabul eden Khan, uluslararası hukukun hâlâ geçerli olması gerektiğini söyledi.



Hukuk uzmanları, hem Hamas'ın hem de İsrail'in çatışma nedeniyle savaş suçu suçlamalarıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.



Kasım ortasında beş ülke, UCM'nin İsrail-Hamas savaşına ilişkin bir soruşturma yapması çağrısında bulunmuş ve Khan, ekibinin "ilgili olaylara" ilişkin "önemli miktarda" kanıt topladığını söylemişti.



Khan ayrıca insani yardımın Gazze'ye girmesine izin verilmesi ve Hamas'ın eline geçmemesi çağrısında bulundu.



Başsavcı "Tüm aktörler uluslararası hukuka uymak zorundadır. Eğer bunu yapmazsanız, ofisimin harekete geçmesi gerektiğinde şikayet etmeyin," diye uyardı.