Rusya, teslim olan Ukraynalı askerleri infaz etmekle suçlanıyor

Rus askerlerin sığınaktan çıkarak teslim olan iki Ukrayna askerini yakın mesafeden vurduğunu gösteren bir videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kiev yönetimi Moskova'yı savaş suçu işlemekle suçladı.



Bağımsız kaynaklarca doğrulanmamış videoda, bir askerin savaş alanındaki bir siperden elleri yukarıda olarak çıktığı ve daha sonra yerde yattığı görülüyor. İkinci bir asker de dışarı çıkıyor ve yere uzanıyor. Daha sonra Rus birlikleri ateş açıyor gibi görünüyor ve video bitiyor.



Ukrayna Başsavcılığı "Video, Rus üniformalı bir grup kişinin, teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üniformalı iki silahsız askeri yakın mesafeden vurduğunu gösteriyor," açıklamasını yaptı.



Rusya savunma bakanlığı videoyla ilgili yorum yapmadı.



Rusya, Ukrayna'da 21 aydır süren işgali sırasında savaş suçu işlediğini reddediyor. Kiev, Rusya'nın düzenli olarak savaş kurallarını ihlal ettiğini söylüyor.



"Teslim olanların infaz edilmesi savaş suçudur!" diyen Ukraynalı insan hakları ombudsmanı Dmytro Lubinets sosyal medya hesabından "Bugün, Rus askerlerinin teslim olan Ukraynalı askerleri infaz ettiğini gösteren bir video internette yayınlandı. Bu, Cenevre Sözleşmelerinin bir başka ihlali ve uluslararası hukuka saygısızlıktır," yorumunda bulundu.



Videoyu yayınlayan popüler Ukrayna savaş blogu Deepstate, görüntülerin Donetsk bölgesindeki Avdiivka cephesindeki Stepove yakınlarında çekildiğini söyledi.



Başsavcılık, olayın son haftalarda en şiddetli çatışmaların yaşandığı Avdiivka'ya yakın Pokrovsk bölgesinde meydana geldiğini söyledi.



Ukrayna'nın Tavria askeri komutanlığı sözcüsü Oleksandr Shtupun, Ukrainska Pravda haber sitesine verdiği demeçte, videonun Rusya'nın savaş kurallarını her gün ihlal ettiğinin "göze çarpan bir onayı" olduğunu söyledi.