Kanser tedavisinde yapay zeka umudu

Amerikan Financial Times gazetesinin habere göre, iki şirket arasında bu konuda 247 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı.



İşbirliğinin amacı, Absci’nin yapay zeka teknolojisini uygulanabilir onkoloji tedavisi bulabilmek için geniş çaplı protein analizlerinde kullanmak.



AstraZeneca son dönemde bu konuya oldukça önem veriyor.



Gazetenin haberinde iki şirketin hangi tür kanseri hedef almayı planladıkları ise belirtilmedi. İki şirketten ise şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yok.



Gazetenin haberine göre, anlaşmada Absci için araştırma-geliştirme kaynağı ve önemli dönüm noktaları için bir ön ödeme tutarı yer alıyor. Bununla birlikte telif ücretleri ve ürün satışlarından gelir de şirket için ayrılıyor.



Absci’nin kurucusu ve yöneticisi Sean McClain bir süre önce mühendislik ilkelerini ilaç keşfine uygulamanın muhtemel başarıyı artıracağını ve geliştirme sürecinde harcanan zamanı kısalttığını belirtmişti.



Absci üretken yapay zekayı, ideal ilaç tasarlamak için güvenlik, üretebilirlik ve diğer özelliklere göre uyguluyor.