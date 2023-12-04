Samanyolu Haber /Sağlık / Kanser tedavisinde yapay zeka umudu /04 Aralık 2023 09:00

Kanser tedavisinde yapay zeka umudu

İlaç firması AstraZeneca Amerikalı yapay zeka ve biyolojik ürünler şirketi Absci (ABSI.O) ile kanserle mücadelede antikor tasarlamak için bir anlaşma imzaladı.

SHABER3.COM

Amerikan Financial Times gazetesinin habere göre, iki şirket arasında bu konuda 247 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı.

İşbirliğinin amacı, Absci’nin yapay zeka teknolojisini uygulanabilir onkoloji tedavisi bulabilmek için geniş çaplı protein analizlerinde kullanmak.

AstraZeneca son dönemde bu konuya oldukça önem veriyor.

Gazetenin haberinde iki şirketin hangi tür kanseri hedef almayı planladıkları ise belirtilmedi. İki şirketten ise şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yok.

Gazetenin haberine göre, anlaşmada Absci için araştırma-geliştirme kaynağı ve önemli dönüm noktaları için bir ön ödeme tutarı yer alıyor. Bununla birlikte telif ücretleri ve ürün satışlarından gelir de şirket için ayrılıyor.

Absci’nin kurucusu ve yöneticisi Sean McClain bir süre önce mühendislik ilkelerini ilaç keşfine uygulamanın muhtemel başarıyı artıracağını ve geliştirme sürecinde harcanan zamanı kısalttığını belirtmişti.

Absci üretken yapay zekayı, ideal ilaç tasarlamak için güvenlik, üretebilirlik ve diğer özelliklere göre uyguluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanser tedavisinde yapay zeka umudu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:01:02