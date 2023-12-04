NATO'dan, 'Ukrayna'dan kötü haberlere hazırlık' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili olarak Batı askeri ittifakının cepheden gelebilecek 'kötü haberlere karşı' hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.



Alman yayın kuruluşu ARD'ye konuşan Stoltenberg, savaşların aşamalı olarak geliştiğini söyleyerek, "Ukrayna'yı hem iyi hem de kötü günde desteklemeliyiz" dedi.



Ukrayna'nın yaz aylarında Rus ordusuna karşı başlattığı saldırıda fazla ilerleme kaydedilemezken Stoltenberg, "Kötü haberlere de hazırlıklı olmalıyız" dedi ancak ayrıntı vermedi.



NATO Genel Sekreteri'nin bu ifadeleri, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya mühimmat ve mali yardım konusunda tartıştığı ve Moskova'nın asker sayısını artırdığı bir dönemde geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü asker sayısını 170 bin artırarak 1,3 milyona çıkarmayı öngören bir kararname imzaladı.



Ukrayna'nın cephede ilerleme sağlamasa de büyük zaferler kazandığını savunan Stoltenberg, Avrupa savunma sanayisinin parçalanmış durumundan yakınarak NATO üyelerini mühimmat üretimini artırmaya çağırdı.



"Gerektiği kadar yakın çalışamıyoruz" diyen Stoltenberg, hükümetleri ulusal çıkarlarının ötesine bakarak büyük resmi görmeye çağırdı.



Stoltenberg, Putin'in zaferinin sadece Ukrayna için bir trajedi olmayacağını, aynı zamanda diğer müttefikler için de tehlike oluşturacağını söyledi.