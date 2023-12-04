Pentagon: Kızıldeniz'de gemilerimiz saldırıya uğradı

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de gerçekleşen saldırıların İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.







Açıklamada, "Kızıldeniz'deki USS Carney (destroyer) ve ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin raporların farkındayız ve bilgi geldikçe paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.





Açıklamada, söz konusu saldırıların kimin tarafından yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.





Al Jazeera'nin haberine göre ise saldırılar Yemen'deki Husiler tarafından onlarca füze ve drone ile düzenlendi.





Husiler: İki İsrail gemsini vurduk

Bu arada Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda bu sabah iki İsrail gemisini hedef aldığını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, Babu'l Mendeb Boğazı'nda hedef aldıkları İsrail gemileri hakkında bilgi verdi.





"Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, gemilerden birinin insansız hava aracı (İHA) ile diğerinin deniz füzesi ile vurulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu gemilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak hedef alındığı ifade edildi.





Hamas, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin İsrail gemilerini hedef almasının takdirle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde halkımıza yönelik saldırıları sona erene kadar İsrail gemilerinin Kızıldeniz'de seyretmesini engelleme kararını takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.





İsrail: Ağır hasar alan gemi İngiltere'ye ait

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları sonucu iki yük gemisinin zarar gördüğü belirtildi.





Husiler tarafından vurulan gemilerden birinin ağır hasar aldığı ve İsrail ile bir ilişiğinin olmayıp İngiltere'ye ait olduğu kaydedildi. Hafif hasar alan diğer geminin ise mülkiyetinin kısmi olarak İsrail'e ait olduğu, ancak taşınan yük ile gemi mürettebatının İsrail ile ilişiğinin bulunmadığı kaydedildi.





Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuşlardı.