Samanyolu Haber /Dünya / O Afrika ülkesi, ABD askerlerine kapıyı gösterdi /18 Mart 2024 08:47

O Afrika ülkesi, ABD askerlerine kapıyı gösterdi

Nijer'de iktidarda bulunan cunta, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri ve sivil personelin kendi topraklarında çalışmasına izin veren anlaşmayı iptal ettiğini duyurdu.

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Kriz, ABD'nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley'in ziyareti sonrası patladı.

Nijer'de geçen temmuz ayında yapılan darbe ile yönetimi ele geçiren cunta, Fransız birliklerini ülkeden çıkardıktan sonra ABD ile olan askeri anlaşmayı da sonlandırdı.  

Kriz ise ABD'nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley'in ziyareti sonrası patladı.

Aldıkları kararı duyuran Cunta sözcüsü Albay Amadou Abdramane, Nijer'i ziyaret eden heyetin oluşumu, geliş tarihi veya gündemi hakkında kendilerine bilgi verilmediğini ve ABD heyetinin diplomatik protokole uymadığını söyledi.

Sözcü Abdramane, savunma anlaşmasının 2012 yılından Washington tarafından tek taraflı olarak empoze edildiğini kaydederek, ABD birliklerinin ülkedeki statüsünün ve varlığının yasa dışı olduğunu, anayasal ve demokratik kuralları ihlal ettiğini vurguladı.

İsminin açıklanmamasını isteyen ABD'li bir yetkili ise üst düzey ABD'li yetkililerin Nijer askeri konseyinin gidişatı hakkında "açık sözlü görüşmeler" yaptığını ve daha sonra açıklama yapacaklarını söyledi.

Nijer'deki ABD askeri varlığı

Nijer'de yaklaşık bin 100 askeri bulunan ABD, iki üsten faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlardan en önemlisi ise 100 milyon dolara mal olan Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında yer alan "Niger Air Base 201" üssü.

Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü konumunda bulunuyor.

İnşaatı ve finansmanı ABD'ye, mülkiyeti ise Nijer ordusuna ait üs, yüksek teknolojili uydu iletişim sistemleriyle 2019'dan bu yana hizmet veriyor.
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