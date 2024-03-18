Yanardağlar ardı ardına patlıyor

İzlanda'da yanardağ patlamaları

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerden sonra yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım 2023'te "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

2010'da Eyjafjallajokull yanardağında meydana gelen patlama, Avrupa'da birçok uçuşun iptal edilmesine neden olmuştu.İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) bir açıklama yaparak, "Reykjanes Yarımadası'ndaki stora Skogfell ile Hagafell arasında volkanik patlama başladı" dedi.Patlamanın 8 Şubat'taki patlamanın olduğu yerde meydana geldiğini aktaran IMO, lavın balıkçı köyü Grindavik'i korumak için inşa edilen setlere doğru aktığını duyurdu.Lavın saatte bir kilometre hızla ilerlemesi nedeniyle Grindavik ile turistik bölge Blue Lagoon'dan çok sayıda kişi tahliye edildi. Polis de olağanüstü hal ilan etti.Yetkililerin "en güçlü patlama" olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4'üncü patlama olarak kayıtlara geçti.Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş, 22 Aralık 2023'te ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.İzlanda'da son 3 ayda meydana gelen 3'üncü yanardağ patlaması, 8 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.Son zamanlardaki en yıkıcı patlama ise 2010'da Eyjafjallajokull yanardağının patlamasıyla yaşanmış ve atmosfere büyük kül bulutları püskürterek Avrupa üzerinde hava sahasının geniş çapta kapanmasına yol açmıştı.