Samanyolu Haber /Dünya / Yanardağlar ardı ardına patlıyor /18 Mart 2024 08:44

Yanardağlar ardı ardına patlıyor

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabası yakınlarında yer alan yanardağ son 3 ayda 4'üncü kez patladı. Patlama ile yayılan lavların büyüklüğü nedeniyle polis olağanüstü hal ilan etti.

SHABER3.COM

2010'da Eyjafjallajokull yanardağında meydana gelen patlama, Avrupa'da birçok uçuşun iptal edilmesine neden olmuştu.

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) bir açıklama yaparak, "Reykjanes Yarımadası'ndaki stora Skogfell ile Hagafell arasında volkanik patlama başladı" dedi.

Patlamanın 8 Şubat'taki patlamanın olduğu yerde meydana geldiğini aktaran IMO, lavın balıkçı köyü Grindavik'i korumak için inşa edilen setlere doğru aktığını duyurdu.

Lavın saatte bir kilometre hızla ilerlemesi nedeniyle Grindavik ile turistik bölge Blue Lagoon'dan çok sayıda kişi tahliye edildi. Polis de olağanüstü hal ilan etti.

Yetkililerin "en güçlü patlama" olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4'üncü patlama olarak kayıtlara geçti.

İzlanda'da yanardağ patlamaları

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerden sonra yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım 2023'te "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş, 22 Aralık 2023'te ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.

Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.

İzlanda'da son 3 ayda meydana gelen 3'üncü yanardağ patlaması, 8 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.

Son zamanlardaki en yıkıcı patlama ise 2010'da Eyjafjallajokull yanardağının patlamasıyla yaşanmış ve atmosfere büyük kül bulutları püskürterek Avrupa üzerinde hava sahasının geniş çapta kapanmasına yol açmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yanardağlar ardı ardına patlıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:05:14