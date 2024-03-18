Samanyolu Haber /Dünya / Savunma Bakanı, yolsuzluk suçlaması sonrası istifa etti /18 Mart 2024 08:42

Savunma Bakanı, yolsuzluk suçlaması sonrası istifa etti

Suçlamaları kabul etmeyen Laanet, 'yakınlarını kamuoyunun saldırılarından korumak' için istifa kararı aldığını söyledi.

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Estonya Adalet Bakanı Kalle Laanet, yolsuzluk suçlamaları sonrası görevinden istifa etti. Üvey oğluna ait şirketten kiraladığı dairenin 12 bin euroluk masrafını devlete ödetmekle suçlanan Bakan Laanet iddiaları kabul etmedi.  

İktidardaki Reform Partisi'nin üyesi olan Estonya Adalet Bakanı Kalle Laanet, cumartesi günü yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldı.

Başkent Tallinn'de oğluna ait bir şirketten ev kiralayarak masrafı devlete ödetmekle suçlanan Bakan Laanet,  "Yasal netliği ve hükümetin barışçıl işleyişini sağlamak için bugün adalet bakanı olarak görevime devam etmeyeceğime karar verdim" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Laanet, 'yakınlarını kamuoyunun saldırılarından korumak' için istifa kararı aldığını söyledi.

Yerel medya, 2021 yılından beri daire kirası için kamudan 12 bin euro harcama yapıldığı yolunda yayınlar yaptı.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Laanet'in istifasını kabul etti ve hizmetlerinden dolayı minnettarlığını ifade etti. Laanet'in Cumhurbaşkanı Alar Karis'in yapacağı yeni atamaya kadar görevde kalması bekleniyor.

Laanet 2022 yılına kadar bir yıl süreyle Estonya Savunma Bakanlığını yürütmüştü. Estonyalı siyasi geçtiğimiz Nisan ayında adalet bakanı oldu.
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