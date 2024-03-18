Samanyolu Haber /Dünya / Macron: Rus güçlerine sahada operasyon yapmak zorunda kalacağız /18 Mart 2024 08:39

Macron: Rus güçlerine sahada operasyon yapmak zorunda kalacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bir noktada, Rus güçlerine karşı koymak için ne olursa olsun sahada operasyonlar yapmak zorunda kalacağız" dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı'nın Ukrayna'da kara operasyonlarının "bir noktada" gerekli olabileceğini söyledi.

Alman ve Polonyalı liderlerle görüşmesinden birkaç gün sonra bir mülakatta konuşan Macron, "Belki bir noktada, bunu istemiyorum, inisiyatif almayacağım ama Rus güçlerine karşı koymak için ne olursa olsun sahada operasyonlar yapmak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Macron, Le Parisien gazetesine, "Fransa'nın gücü bunu yapabilecek olmamızdır" dedi.

Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Batılı müttefiklerin inisiyatif almayacağını vurguladı.

Macron geçtiğimiz ay Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini dile getirmiş, bu da Berlin ve diğer Avrupalı ortaklarının sert tepkisine neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil
Kara harekâtı olasılığı ve Kiev'e uzun menzilli füzeler gönderilmesi konusundaki anlaşmazlıklar müttefikler arasında tartışmalar yol açtı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Macron'un daha önce Ukrayna'ya asker göndermeyi dışlamamasına ve müttefikleri "korkak" olmamaya çağıran yorumlarına tepki gösterdi.

Macron, cuma günü Berlin'de Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla bir araya gelerek Kiev'le dayanışma içinde olduklarını gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Weimar Üçgeni olarak adlandırılan üç ülkenin "Rusya'nın kazanmasına asla izin vermeme ve Ukrayna halkını sonuna kadar destekleme" hedefinde "birleştiklerini" söyledi.
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