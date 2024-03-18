Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan kanlı tehdit: Seçilemezsem... /18 Mart 2024 08:35

Trump'tan kanlı tehdit: Seçilemezsem...

Kasımdaki başkanlık seçimlerinin ABD tarihindeki "en önemli tarih" olacağını belirten Trump, "seçilememesi halinde ülkenin kan gölüne döneceğini" söyledi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde ülkenin "kan gölüne döneceği" uyarısında bulundu.

Trump, 2024 Cumhuriyetçi adaylığını garantilemek için yeterli delegeyi elde ettikten günler sonra Ohio'da düzenlediği mitingde, "Washington'da bir savaşçı olacak" dedi.

Başkanlık seçimlerinin ABD tarihindeki "en önemli tarih" olacağını belirten Trump, Beyaz Saray için yürüttüğü kampanyayı ülke için bir dönüm noktası olarak resmetti.

ABD otomobil endüstrisine yönelik tehditlerle ilgili konuştuğu sırada, seçilememesi halinde ülkenin "kan golüne döneceğini" belirten Trump'ın bu sözlerle neyi kastettiği net değildi.

Çinlilerin Meksika'da araba üretip Amerikalılara satma planlarını eleştiren Trump, "Sınırdan geçen her bir arabaya yüzde 100 gümrük vergisi koyacağız ve ben seçilirsem bu arabaları satamayacaksınız." dedi.

Trump, "Şimdi eğer seçilemezsem tüm ülke için bir kan gölü olacak, bu en azı olacak, ülke için bir kan gölü olacak. Bu en azı olacak. Ama o arabaları satamayacaklar." diye konuştu.

"Trump, bir 6 Ocak daha istiyor"

Biden'ın kampanya sözcüsü James Singer, Trump'ı "siyasi şiddet tehditlerini" ikiye katlamakla suçladı.

Singer yaptığı açıklamada kanlı Kongre baskınını hatırlatarak, "Bir 6 Ocak daha istiyor ama Amerikan halkı bu Kasım'da ona bir seçim yenilgisi daha yaşatacak çünkü onun aşırıcılığını, şiddete olan düşkünlüğünü ve intikam hırsını reddetmeye devam ediyor" dedi.

Trump kampanya sözcüsü Steven Cheung ise söylemin çarpıtıldığını belirterek Trump'ın ikinci bir Biden döneminin otomobil endüstrisi ve daha geniş ekonomi üzerindeki etkisinden açıkça bahsettiğini kaydetti.

Daha sonra Biden Washington'da bir akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, "Özgürlük saldırı altında. 2020 seçimleriyle ilgili yalanlar, onu bozmaya yönelik komplolar, 6 Ocak ayaklanmasını kucaklamak, Amerikan İç Savaşı'ndan bu yana demokrasimize yönelik en büyük tehdidi oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
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