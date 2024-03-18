Reuters: Musk CIA için casus uydu ağı kuruyor





"Kimse saklanamaz"

Uyduların yerdeki hedefleri izleyebileceğini ve bu verileri ABD istihbarat ve askeri yetkilileriyle paylaşabileceğini belirten kaynaklar, bunun ABD hükümetinin dünyanın hemen her yerinde istihbarat ve askeri operasyonlara yardımcı olacağının altını çizdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in bir ABD istihbarat ajansıyla gizli sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurmaya başladığı belirtildi.Reuters'a konuşan program hakkında bilgi sahibi beş kaynak, bunun Musk'ın uzay şirketi ile ulusal güvenlik kurumları arasındaki bağların derinleştiğini gösterdiğini belirtti.Ağın SpaceX'in Starshield birimi tarafından, ABD'de casus uyduları yöneten istihbarat kurumu Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 2021 yılında imzalanan 1,8 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında inşa edildiği kaydedildi.ABD Uzay Kuvvetleri ve CIA'den personel içeren NRO, Pentagon ve diğer istihbarat kurumları için gizli uydu görüntüleri sağlıyor.Programın başarılı olması halinde ABD'ordusunun dünyanın hemen her yerindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme yeteneğini önemli ölçüde geliştireceği belirtiliyor.Planların, Pentagon'un kara kuvvetlerini desteklemeyi amaçlayan geniş, alçak yörüngeli uydu sistemlerine daha derin bir yatırım yaptığını gösterdiği ifade edildi.İlk olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesi, şubat ayında, programın amaçlarını detaylandırmadan bilinmeyen bir istihbarat ajansıyla 1.8 milyar dolarlık gizli Starshield sözleşmesinin varlığını haberleştirdi.Dünyanın en büyük uydu operatörü SpaceX, sözleşmedeki rolü ve uydu fırlatmalarıyla ilgili ayrıntılar hakkındaki Reuters'ın yorum taleplerine cevap vermedi.NRO sözcüsü, "Ulusal Keşif Ofisi, dünyanın şimdiye kadar gördüğü en yetenekli, çeşitli ve esnek uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif sistemini geliştiriyor" dedi.Sofistike bir uydu sistemi geliştirme misyonunu, diğer devlet kurumlarla, şirketlerle ve uluslarla olan ortaklıklarını kabul eden sözcü, SpaceX'in çabaya katılımının kapsamı hakkındaki bulguları hakkında yorum yapmayı ise reddetti.Kaynaklardan biri, Starshield'in 2020'de fırlatılan ilk prototip uydusunun yaklaşık 200 milyon dolarlık bir sözleşmenin parçası olduğunu söyledi.Yine bir kaynak, ağın erişim alanını tanımlarken sistemin potansiyel kapasitesi için "Kimse saklanamaz" dedi.Pentagon, Rusya'dan gelebilecek ve tüm uydu ağlarını devre dışı bırakabilecek uzay silahı tehditleri konusunda uyarıda bulunuyor.Starshield ağı, ABD ve rakipleri arasında uzayda baskın askeri güç olmak için yoğunlaşan rekabetin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu yöntemle, alçak yörüngeli bir ağın Dünya'nın daha hızlı ve neredeyse sürekli görüntülenmesini sağlayabileceği belirtiliyor.