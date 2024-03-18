Samanyolu Haber /Dünya / Mike Pence'ten Trump'a büyük çalım /18 Mart 2024 08:27

Mike Pence'ten Trump'a büyük çalım

Kongre baskını nedeniyle Trump'ı sert şekilde hedef alan Pence, “Kendisini Anayasa’nın üzerinde konumlandıran birinin ABD başkanı olmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, yardımcılığını yaptığı eski Başkan Donald Trump'a gelecek seçimde destek vermeyeceğini duyurdu.

Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığını açıklayan ancak ön seçimin başlamasını beklemeden adaylıktan çekilen eski Başkan Yardımcısı Pence, Fox News'a kasım ayında yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2017-2021 arasında Donald Trump’ın Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mike Pence, 'bu yıl Donald Trump’a destek vermeyecek olmasının sürpriz olarak algılanmaması gerektiğini' ifade etti.

Özellikle Kongre baskını nedeniyle Trump'ı sert şekilde hedef alan Pence, “Kendisini Anayasa’nın üzerinde konumlandıran birinin ABD başkanı olmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Seçimde yapacağı tercihi 'kendine saklayacağını' kaydeden Pence, Cumhuriyetçi olduğu için Başkan Joe Biden'a da oy vermeyeceğini söyledi.

Kongre’nin Cumhuriyetçi üyelerinin birçoğu tek aday kalan Trump’a desteklerini açıklamış durumda. Ancak Trump'ın yönetiminde yer alan bazı önemli isimler eski patronlarına destek vermeyeceklerini duyurmuştu.

Pence ile Trump'ın arası, Başkan Biden'ın kazandığı 2020 seçim sonuçlarının Kongre’de onay sürecinde açıldı. Pence, Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre baskını sırasında içeride saklanmak zorunda kalmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mike Pence'ten Trump'a büyük çalım Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:47:34