Göçe zorlandı, gitti eczanesini Almanya’da açtı.

Türkiye’de Temmuz 2016’da 71 tane eczanenin SGK ile sözleşmesinin fesh edildiği, kendilerine yaşama hakkı tanınmadığını aktaran Eczacı Yakup Deniz, eczanelerini devretmek zorunda kaldığını ifade etti. Türkiye’deki eczanelerini devreden Yakup Deniz, Almanya’ya göç etmek zorunda kaldı.





B2 seviyesinde Almanca sertifikası alan Deniz, bir süre bazı eczanelerde staj yaptıktan sonra Eczacılar Odası’nın denklik sınavını başarıyla geçerek Almanya’da eczacılık yapma hakkı kazandı. Bulunduğu şehirde emekli olan bir Alman eczacının eczanesini devralan Deniz, şimdi Almanya’da eczacılık mesleğini sürdürüyor. Türkiye’deki eczanelerini kapattıktan sonra kendisini yaralayan olayları anlatan Deniz, birçok müşterisinin borcunu vermediği gibi eski personeline “Keşke onlara daha fazla borç taksaydım, niye borcumu ödeyeceğim?” dediğini aktardı1.





Yakup Deniz’in Almanya’da eczacılık yapmaya başlaması, göç sürecinden sonra yeni bir başlangıç yapmasını simgeliyor. Bu hikaye, insanların zorluklarla karşılaştığında nasıl ayakta kalmayı başardıklarını ve yeni hayatlara nasıl tutunduklarını anlatan bir örnek olabilir.