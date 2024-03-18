Samanyolu Haber /Gündem / Göçe zorlandı, gitti eczanesini Almanya’da açtı. /18 Mart 2024 00:13

Göçe zorlandı, gitti eczanesini Almanya’da açtı.

. Türkiye'de göçe zorlanan ve yeni dünyalarda, yeni başlangıçlar yapan insanların hayata tutunma ve başarı hikayelerini anlatan program Tutunanlar’da Ahmet Daştan’ın konuğu, bu haftaki konuğu Eczacı Yakup Deniz oldu.

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Türkiye’de tenkil sürecinde mağdur edilen milyonlardan biri de Ankara’da eşi ile birlikte eczacılık yapan Yakup Deniz. Türkiye’de yaşama şansı elinden alınan Deniz, şimdi Almanya’da yaşıyor. Ankara’daki eczanelerini kapatıp Almanya’ya yerleşen Yakup Deniz, beş yıllık uğraş ve çabadan sonra Almanya’da da yeni bir eczane sahibi oldu.

Yakup Deniz yaşadıklarını Tutunanlar’da Ahmet Daştan’a anlattı 

Türkiye’de Temmuz 2016’da 71 tane eczanenin SGK ile sözleşmesinin fesh edildiği, kendilerine yaşama hakkı tanınmadığını aktaran Eczacı Yakup Deniz, eczanelerini devretmek zorunda kaldığını ifade etti. Türkiye’deki eczanelerini devreden Yakup Deniz, Almanya’ya göç etmek zorunda kaldı. 

B2 seviyesinde Almanca sertifikası alan Deniz, bir süre bazı eczanelerde staj yaptıktan sonra Eczacılar Odası’nın denklik sınavını başarıyla geçerek Almanya’da eczacılık yapma hakkı kazandı. Bulunduğu şehirde emekli olan bir Alman eczacının eczanesini devralan Deniz, şimdi Almanya’da eczacılık mesleğini sürdürüyor. Türkiye’deki eczanelerini kapattıktan sonra kendisini yaralayan olayları anlatan Deniz, birçok müşterisinin borcunu vermediği gibi eski personeline “Keşke onlara daha fazla borç taksaydım, niye borcumu ödeyeceğim?” dediğini aktardı1.

Yakup Deniz’in Almanya’da eczacılık yapmaya başlaması, göç sürecinden sonra yeni bir başlangıç yapmasını simgeliyor. Bu hikaye, insanların zorluklarla karşılaştığında nasıl ayakta kalmayı başardıklarını ve yeni hayatlara nasıl tutunduklarını anlatan bir örnek olabilir. 



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