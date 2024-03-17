Samanyolu Haber /Gündem / Trabzon'da Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı! /17 Mart 2024 23:31

Trabzon'da Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından ortalık karıştı. Fenerbahçeli oyuncular saha ortasında sevinirken taraftarların saldırısına uğradı.

Trabzon'da Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından ortalık savaş alanına döndü.

Maç içinde zaman zaman gerilen ortam, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle sıkça duran oyun ve yaralanmaların ardından olayların fitili maç biterken koptu.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Galibiyetin ardından Fenerbahçeli futbolcular saha ortasında sevinç yumağı oluştururken tribünlerden büyük tepki gelmeye devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular orta sahada sevinirken bazı taraftarlar sahaya girdi.

Güvenlik görevlilerin müdahalede yetersiz kaldığı dakikalarda sahaya giren taraftarların sayısı arttı ve ortalık bir anda karıştı.
BAZI FUTBOLCULAR TARAFTARLARA MÜDAHALE ETTİ 

Sahaya giren taraftarlar Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Oyuncular da çıkan arbedede sahaya giren kimliği belirsiz kişilerle yumruklaştı. 

Fenerbahçeli oyuncular yaşananların ardından kendilerini korumak için hızla soyunma odasına koşmaya çalıştı. Yaşanan görüntüler saniye saniye yayıncı kuruluşun ekranlarına yansıdı.

Fenerbahçeli bazı futbolcular darp edildi
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