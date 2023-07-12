Samanyolu Haber /Dünya / O tarikatın eski üyesi, 53 yıl sonra cezaevinden tahliye edildi /12 Temmuz 2023 08:55

O tarikatın eski üyesi, 53 yıl sonra cezaevinden tahliye edildi

Irk savaşı çıkarmak amacıyla cinayetler işleyen Manson ailesi tarikatının eski üyesi Leslie Van Houten, 53 yıl sonra şartlı olarak cezaevinden tahliye oldu.

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Leslie Van Houten, 1969 yılında iki canavarca cinayetteki rolü nedeniyle ömür boyu hapis cezası almıştı.

19 yaşındayken cezaevine giren Van Houten, Charles Manson’ın cinayete azmettirdiği tarikat mensuplarından biriydi.

Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü.

Van Houten, Los Angeles'ın varlıklı isimlerinden olan Leno ve Rosemary LaBianca cinayetinde rolü olduğunu itiraf etmişti.

Bu cinayetten bir gün önce de tarikat mensupları ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate’in de aralarında olduğu 5 kişiyi öldürmüştü.

Manson ve üç kadın suç ortağı cinayetler nedeniyle ölüm cezası aldı.

Ancak California'da ölüm cezası geçici olarak yasaklanınca 1972'de cezaları ömür boyu hapse çevrildi.

Leslie Van Houten’in daha önce yaptığı beş şartlı tahliye başvurusu California valileri tarafından engellenmişti.

Son kez 2020 yılında şartlı tahliyesi dönemin valisince engellendikten sonra temyiz mahkemesine yapılan başvurusu kabul edilmişti.

Son başvuruya engel koymayan California Valisi Gavin Newsom, tahliyeden duyduğu üzüntüyü de bir açıklamayla paylaştı.

Newsom, cinayetlerin etkilediği ailelerin “50 yıldır bununla yaşadığını” kaydetti.

Manson'ın tarikatından Susan Atkins, Patricia Krenwinkel ve Leslie Van Houten (en sağda) mahkeme sürecinde şarkı söylerek görüntü veriyordu
KAYNAK,GETTY IMAGES
Fotoğraf altı yazısı,
Manson'ın tarikatından Susan Atkins, Patricia Krenwinkel ve Leslie Van Houten (en sağda) mahkeme sürecinde şarkı söyleyerek görüntü veriyordu

53 yıllık cezaevi sürecinde Van Houten, üniversiteyi bitirdi ve master derecesi elde etti.

Tahliye edilen kadın, bir yıl boyunca geçiş süreci evinde kalacak ve modern hayata adapte olmaya çalışacak.

Van Houten avukatı, AP ajansına, “Interneti kullanmayı, para olmadan alış veriş yapmayı öğrenmesi gerekecek” açıklamasını yaptı.

Van Houten hüküm giyenler arasında yaşı en küçük olandı.

Defalarca yaptığı şartlı tahliye başvurusu mülakatlarında, cinayetlerdeki rolünden pişmanlık duyduğunu savunmuştu.

Van Houten, Manson’ın üzerindeki etkisiyle, özgür düşünme yetisini elinden aldığını söylüyordu.

Cinayet sırasında 19 yaşında olan kadın, bıçaklanırken Rosemary LaBianca’yi tuttuğunu, öldükten sonra da cesedini bıçakladığını itiraf etmişti.

Dünyanın en çok tanınan seri katillerinden olan Charles Manson 2017 yılında 83 yaşındayken cezaevinde öldü.

Manson, her ne kadar cinayetler gerçekleşirken orada bulunmasa da 1971'de 7 cinayetten idama mahkum edildi.

Manson çok sayıdaki takipçisini İsa Peygamber'in reenkarnasyonu olduğuna inandırmıştı.
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