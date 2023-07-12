Sellerin maliyeti 3 milyar lira

Son birkaç gün içinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu'yu sellerin vurduğunu hatırlatan Doğan, yazısında şöyle devam etti:



"İşyerleri, konutlar, araçlar sular altında. Son iki aydır da Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde kuvvetli sağanak sonrası sel ve su baskınları yaşanıyor; baskınların neden olduğu ekonomik kayıp da artıyor. Sigortacılara göre son aylarda yaşanan sel afetlerinin yarattığı ekonomik kayıp 3 milyar TL’ye yakın. Sigortalı kayıp ise 300-350 milyon TL. Bu da şu anlama geliyor ki, toplam ekonomik kaybın yüzde 10’unu sigortacılar karşılayacak. "