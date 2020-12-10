Samanyolu Haber /Dünya / O ülke Rusya ile aşı konusunda anlaşma sağladı /10 Aralık 2020 22:58

O ülke Rusya ile aşı konusunda anlaşma sağladı

Arjantin yönetiminin Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V konusunda Rusya ile anlaşma sağlandığını belirttiği ifade edildi. Ülkede gelecek ay 10 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Arjantin önümüzdeki iki ay içerisinde 10 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor.

Arjantin Başkanı Alberto Fernandez, Sputnik V koronavirüs aşısının temini için Rusya ile sözleşme imzaladığını ve Ocak-Şubat aylarında 10 milyon kişiyi aşılamayı beklediğini söyledi.

Başkan gazetecilere verdiği demeçte, "Dün Arjantin'e Rus aşılarının tedarikini garanti eden bir sözleşme imzaladık. Bu, ülke tarafından imzalanan üçüncü sözleşme." dedi.

Fernandez, "Ocak-Şubat aylarında 10 milyon Arjantinliyi aşılamak için yeterli dozumuz olacak," dedi ve hükümetin Ocak ayında 5 milyon kişiye ve Şubat ayında da 5 milyon kişiye doz almayı beklediğini sözlerine ekledi.

Yetkililerin yıl sonuna kadar 300 bin kişiyi aşılamak için 600 bin doz almayı planladığını söyledi.

Rusya, dünyanın ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'i 11 Ağustos'ta tescil ettirdi. Yaklaşık 50 ülke halihazırda 1,2 milyar doz siparişi vermiş durumda.
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