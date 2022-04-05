



ZELESNKİY, BM'DE REFORM TALEP ETTİ





“BARIŞ İÇİN YAPABİLECEĞİNİZ BİR ŞEY YOKSA BU BM'NİN ÇÖKMESİ ANLAMINA GELİR"





Ukrayna'dan gelen yeni haberler Rusya yönetiminin 'savaç suçu' işlediği söylemlerini gündeme taşırken çatışmaların durdurulamaması da tepki çekmeyi sürdürüyor.Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise yaptığı yeni açıklamada Birleşmiş Milletler sistemine tepki gösterdiği aktarıldı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, BM Güvenlik Konseyi’ne hitap etti. Rus ordusunun Ukrayna’da işlediği savaş suçlarına değinen Zelenski, Rusya'nın, BM'deki veto hakkı nedeniyle adil olmayan sonuçlar alındığını ifade etti.Zelenski, "Yüzbinlerce vatandaşımızı sınır dışı eden Ruslar 2 binden fazla çocuğu kaçırdı. Rusya'nın amacı Ukrayna'yı sessiz kölelerle dolu bir ülkeye çevirmek. Yağma olayları devam ediyor. İnsanların yiyeceklerini ve ziynet eşyalarını çalıyorlar. Ellerinde insanların kulaklarından kopardıkları kanlı küpeler var. Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada. Rusya'nın veto yetkisinin kaldırılması gerekiyor. Suriye'den Somali'ye dünyanın eşit bir şekilde temsil etmesi gerekiyor. Uluslararası hukukun üstünlüğünün zamanı bittiyse o zaman BM'yi kapatalım. BM'yi kapatmaya hazır mısınız? Dünyanın çoğu yerinde yaşanan katliamları çok önceden durdurabilmemiz gerekirdi. Barışı ancak böyle sağlayabiliriz. Belki o zaman savaş sona erer" dedi.BM’nin yapısını eleştirerek bu kuruluşta yeni bir reform yapılması gerektiğini dile getiren Zelenski, "Küresel bir konferans talep ediyorum. Nasıl bir reform yapacağımızı dünyanın güvenlik sistemini nasıl değiştireceğimizi konuşabiliriz. 1945'de anlaşılan bu anlaşmanın reforma ihtiyacı vardır. Yeni bir BM'ye ihtiyacımız var, kimsenin ayrıcalığı olmamalı, herkes eşit olarak temsil edilmeli. Barış ve adaletin gücü muzaffer olmalı. Güçle değil insanlık değerleri ile barış sağlanmalı. Ukrayna yeni güvenlik sistemine ön ayak olmaya hazırdır” dedi.Barışı korumak için yeni bir sistem kurulabileceğini aktaran Zelenski, “Biz kimin yardıma ihtiyacı varsa bizden mi değil mi diye bakmadık dünyadaki herkesin yardımına koştuk. Bunu herkes uygularsa dünya daha güvenilir bir yer olur. Biz sadece iyi gün değil kötü günde de bir arada olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Önünüzde iki seçenek var ya Rusya'yı buradan bir saldırgan olarak çıkarın ya da bize nasıl reform yapabileceğimizi gösterin. Barış için yapabileceğiniz bir şey yoksa bu BM'nin çökmesi anlamına gelir" dedi.