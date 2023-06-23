Obama, Yunanistan'daki göçmen faciasına ilgisizliği eleştirdi

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Batı medyasının Titanik'in enkazını görmek için turistik amaçlı denizaltıyla dalış yaptıktan sonra haber alınamayan beş kişilik grubun hikayelerine yoğun ilgi gösterirken Yunanistan açıklarında meydana gelen ve yüzlerce kişinin öldüğü düşünülen göçmen teknesi faciasının üzerinde yeterince durmamasını eleştirdi.





'SAVUNULACAK BİR YERİ YOK'





Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Stavros Niarhos Vakfı (SNF) Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans kapsamındaki "demokrasi" konulu panele katılan Obama Batı ülkelerinin göç konusundaki sorumluluğuna değinerek medyanın, beş gün arayla yaşanan iki faciaya yönelik tutumunu değerlendirdi. Obama, Batı medyasının, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolan "Titan" denizaltısındaki 5 kişilik gruba yoğun ilgi gösterirken bundan 5 gün önce Yunanistan açıklarında teknenin alabora olması sonucu 82 göçmenin ölmesine ve yüzlercesinin kaybolmasına kayıtsız kalmasını eleştirdi. "Dünya çapında anlık yayınlanan, olası bir denizaltı trajedisi var. Bu, anlaşılır bir şey; hepimiz onların kurtarılması için dua ediyoruz. Fakat bunun, 700 kişiden daha fazla ilgi görmesinin savunulacak bir yeri yok."