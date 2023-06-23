Yavaş, Akşener'i kandırdı mı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkma sürecine ilişkin "Mansur Yavaş, Akşener ile adaylık için anlaştı ancak sonradan Kılıçdaroğlu'nu destekledi" iddiasına İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:
Dün kamuoyuna yansıdığı üzere Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan katıldığı bir TV yayınında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a yönelik gerçek dışı iddia ve açıklamalarda bulunmuştur.
Sayın Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır.
Önemle vurgulamak isteriz ki, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en başından bu yana Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in tutum ve değerlendirmeleri milletinin sesi olabilmek adına ve yine milletimizin huzurunda tam bir şeffaflık içerisinde ortaya konulmuştur.
Bu amaçla sayın Genel Başlanımız tarafından gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş’a gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na 3 Mart 2023’te yaptığı Cumhurbaşkanı adaylığı yönündeki tarihi çağrısı ve sonrasında 6 Mart 2023’te etkili/yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları yönündeki teklifleri dışında ileri sürülen tüm iddialar asılsızdır.
Aziz milletimize saygılarımızla!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise sosyal medya hesabından iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Gültekin "Gündemde kalma güdüsüne ve popüler olma virüsünün esaretine kapılmış kişilere ayıracak vaktimiz yok ancak açıklama yapmak zorunda kaldık diyerek şunları aktardı:
"Bolu Belediye Başkanı Sn. Tanju Özcan, dün akşam katıldığı bir yayında "Mansur Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı paylaştı" ifadelerini kullandı.
Gündemde kalma güdüsüne ve popüler olma virüsünün esaretine kapılmış kişilere ayıracak vaktimiz yok ancak kamuoyunun yanlış bilgi sahibi olmaması adına zorunlu olarak bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık.