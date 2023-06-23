Çaykur işçileri AKP Rize İl binasını bastı: 2 gözaltı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (ÇAYKUR) mevsimlik olarak çalışan ve AKP tarafından seçim öncesinde kadro sözü verilen 9 bin 200 işçi verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle tepkili.







Cumhuriyet'in haberine göre AKP hükümetinin 8 ay çalıştırma sözü verdiği, ancak sözünün tutmadığı 100'ün üzerinde işçi dün AKP Rize il binasına giderek İl Başkanı Hikmet Ayar ile görüşmek istedi. AKP il başkanlığı kapısına dayanan işçilerin içeri alınmamasının ardından tartışma yaşandı. İl Başkanlığı binasına kısa sürede polis ekipleri gelerek işçilerden Mesut Öksüz ve Fatih Yılmaz'ı gözaltına aldı.







SENDİKADAN TOPLUCA İSTİFA KARARI!

İfadeleri için Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve hâlâ gözaltında tutulan iki işçinin arkadaşları emniyet müdürlüğü önünde toplanarak arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. İşçiler arkadaşları serbest bırakılana kadar emniyetin önünden ayrılmayacağını söyledi.





İşçiler ayrıca kadro taleplerini seslendirmeye ve mücadele etmeye devam edeceklerini, ayrıca üyesi oldukları Öz Gıda İş Sendikası’ndan da topluca istifa edeceklerini söyledi.





"SEÇİMDEN ÖNCE GELİP BİZE KADRO SÖZÜ VERDİLER"

İşçilerden Ziya Korkmaz, şöyle konuştu:





"Seçimden önce milletvekilleri bizim oraya geldiler. Bize hep kadro sözü uzatma sözü gibi çeşitli vaatlerde bulundular. Ben de oradaydım. Bize dediler ki, 'Seçimden önce kadrolarınızı vermeye çalışacağız, ancak yetişmezse seçimden sonra hakkınızı vereceğiz'. Bizim AK Parti Rize İl Başkanlığı'na gitme nedenimiz şekere ve ormana kadro verildi, ÇAYKUR işçisine hakkı neden verilmedi? Biz ÇAYKUR işçisi olarak hep yetim kaldık. Arkamızda kimse durmadı. Sendikamız bile bizlere ‘Oraya gitmeyin’ dedi. Sendikaya gidiyoruz sendika bir şey yapmıyor. Biz de kendi çabalarımızla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.





İl Başkanlığına gittik, ancak muhatap bulamadık. Gerçek veya yalan bilmiyoruz il başkanının il dışında olduğunu söylediler. İl dışında olsa da olmasa da her gün orada nöbetçi bir il başkanı durması lazım. Biz daha önce de oraya gittik. Nöbetçi il başkanı bizi oraya aldı derdimizi dinledi, kâğıda döktü ve il başkanına iletti, ama bugün öyle yapılmadı. Bugün bize '1 dakika içerisinde çıkmazsanız sizi zorla buradan çıkarttırırız' denildi. İktidar partisinin yeri bu halkın evidir. Biz oraya gidip derdimizi anlatamayacaksak nereye anlatacağız?"





“3 AYDIR MUHATAP BULUP KONUŞAMIYORUZ”



Yılmaz Altıkulaç adlı işçi ise, şunları söyledi:





"Bugün AK Parti il binasına gittik. Bizleri orada muhatap almadılar. İl Başkanı sayesinde çevik kuvvet tarafından dışarıya atıldık. Hakkımızı istediğimiz için iki arkadaşımız gözaltına alındı. Onları almak için Rize Emniyet Müdürlüğü’ne geldik. Ne yazık ki yalnızız sendikamız var ne yazık ki onlar da arkamızda değil. Cumhurbaşkanı'nın bizlere verdiği sözün yerine getirilmesini istediğimiz için il binasına gittik, ama 3 aydır muhatap bulup konuşamıyoruz.





Bugün Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürünü arasaydım bizlere muhakkak cevap verirlerdi. Bunlar bizim reisimize ihanet ediyorlar resmen. Biz hakkımızı istiyoruz. Bizim omuz omuza olduğumuz kişileri yüz yüze getirdiler. Bize karşı kullandılar. Bizler polisin yanındayız. Kesinlikle taşkınlık etmek istemedik, zaten olmadı da. Bize yapılanlardan dolayı bazı arkadaşlarımız tepki göstermiş olabilir. Bizim yukarıda aldığımız sözle aşağıdan alınan sözler aynı olmadı. İki arkadışımız içerde onları almadan da buradan gitmeyeceğiz."