Samanyolu Haber /Gündem / Oğullarının tahliyesini göremedi; Anadolu ve Yurt Atayün’ün annesi hayatını kaybetti /09 Temmuz 2023 12:29

Oğullarının tahliyesini göremedi; Anadolu ve Yurt Atayün’ün annesi hayatını kaybetti

75 yaşındaki Aysel Atayün, biri 2014, diğeri 2015'ten beri tutuklu bulunan oğullarının tahliyesini göremeden hayatını kaybetti.

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Cadı avı operasyonları kapsamında tutuklanan iki emniyet müdürü Yurt ve Anadolu Atayün kardeşlerin annesi Aysel Atayün, 75 yaşında hayatını kaybetti. Aysel Atayün’ün ölüm haberini gelini Birsen Atayün, sosyal medya hesabından duyurdu. Önceki gün, “Annemi (kayınvalidemi) entübe ettiler.” paylaşımı yapan Birsen Atayün, yeni paylaşımında “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.” ifadeleriyle ölüm haberini duyurdu.



22 Temmuz 2014’te Yurt Atayün, 7 Haziran 2015 seçimlerinden biraz önce de Anadolu Atayün emniyete kendileri giderek teslim olmuştu. O günden beri iki isim de uyduruk gerekçelerle tutuklu. Oğullarından biri İstanbul Silivri, diğeri Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuluyor.

Aysel Atayün, İzmir’in Bornova ilçesindeki evinde, oğullarına yaşatılan zulmün bitmesi için yıllardır dua ediyordu.

Aysel Atayün’e, 2021 yılının şubat ayında oğlu Anadolu Atayün’ü cezaevinde ziyaret etmesine bile izin verilmemişti. Aysel Atayün, 5 yıl önce verdiği bir röportajda, “Şimdi ağlamayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım.” demişti. Ancak çocuklarının tahliyesini göremeden vefat haberi geldi. 
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