Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün uçaktan gözaltına alındı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, bu sabah uçaktan iner inmez gözaltına alındığı duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağüstün, Bodrum-İstanbul uçağının havalimanında körüğe yaklaşmasıyla kabin görevlisinin adını anons ettiğini söyledi.



Uçağın kapısında iki polis memurunun beklediğini ifade eden Dağüstün, gözaltına alındığını ve havalimanı içerisindeki karakola götürüldüğünü dile getirdi.



Dağüstün, karakolda daha önce mahkum olduğu bir cezadan 2 bin 185 liralık borcu olduğu gerekçesiyle gözaltı gerekçesini öğrendiğini aktardı. Cezayı ödediği halde sistemden düşmediğini belirten Dağüstün, 2 saat sonra savcılıktan salındığını belirterek "Savcı, getirin buradan salarız diyor. Savcılığa geçiyoruz. Başından sonuna saçmalık. Polisi savcısı benimle aynı fikirde. 2 bin 185 lira ceza borcum devlete daha çok maliyet çıkardı. Yaşanan gerginliği, 200 uçak yolcusunun mağduriyetini saymıyorum" dedi.



