Samanyolu Haber /Gündem / Orhan İnandı hala Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor /06 Haziran 2021 10:41

Orhan İnandı hala Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Kaçırılan eğitimci Orhan İnandı’nı eşi Reyhan İnandı, eşinin Bişkek’teki Türk elçiliğinde tutulduğunu ve Kırgız vatandaşlığından çıkması için zorla belge imzalatmak istenildiğini açıkladı.

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’ten 6 gün önce kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, eşinin Türk elçiliğinde tutulduğunu ve Kırgız vatandaşlığından çıkması için zorla belge imzalatılmaya çalışıldığını söyledi.

Kırgız halkına kendi dillerinde seslenen bir açıklama yapan İnandı, “Değerli Kırgız halkım! 31 Mayıs’tan beri sürekli, durmadan eşim Orhan İnandı’yı arıyoruz. Eşimin şu anda Türk büyükelçiliği binasında zorla alıkonulduğu bilgisine ulaştık. Orhan İnandı’ya işkence ediyorlar ve zorla Kırgız vatandaşlığından çıktığına dair evrak imzalatmaya çalışıyorlar. Daha sonra da Kırgızistan’dan kaçıracaklar.” dedi.

“KALBİ KIRGIZ DİYE ATAR”
Türkiye’deki mevcut yönetimin, aynı yöntemlerle dünyanın farklı ülkelerindeki eğitim gönüllülerini yalan iddialarla terörist oldukları ithamı ile Türkiye’ye kaçırdıklarını belirten İnandı, “Kıymetli Kırgız halkım! Orhan İnandı Kırgız vatandaşıdır. Kalbi Kırgız diye atar. Kırgız halkı gururlu bir halktır. Kendi vatandaşınız olan birisine, insanlık dışı bir muamele ile Türkiye’ye kaçırılmasına müsaade etmemenizi rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kırgız Cumhurbaşkanı’na, Kırgız halkına,  Sapat’ın mezunlarına ve velilerine tekrar çağrıda bulunan Reyhan İnandı, “Sizlere saygı duyan, değer veren Orhan İnandı’yı kurtaralım lütfen. Sizden yardım etmenizi istirham ediyorum. Teşekkür ederim.” diye konuştu.
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