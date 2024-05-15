Samanyolu Haber /Gündem / Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi! /15 Mayıs 2024 12:04

Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi!

Gezi tutuklusu Osman Kavala'nın yaptığı yargılanmanın yenilenmesi başvurusu oybirliği ile reddedildi.

SHABER3.COM

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi tutuklusu Osman Kavala'nın yaptığı yargılanmanın yenilenmesi talebini oybirliğiyle reddetti.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın avukatları, yargılanmanın yenilenmesi için başvuruda bulunmuştu.

Yeniden yargılanma talebini değerlendirecek heyetin dün değiştirildiği haberi kamuoyuna yansımıştı. Bir önceki heyet de yeniden yargılama talebini reddetmişti. Yeni heyet de bu kararı değiştirmedi

Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması çağrısı yapan Kavala, "Davaların yeniden görülmesi saygının gereğidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kavala’nın karara itiraz etme hakkı bulunuyor.
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