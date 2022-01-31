Samanyolu Haber /Gündem / Osmanlı Ocakları parti kuruyor /31 Ocak 2022 13:16

Osmanlı Ocakları parti kuruyor

Türkiye siyasi hayatına bir parti daha ekleniyor. Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Mustafa Tekerek, partileşme kararı aldıklarını açıkladı.

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2022 yılının ilk siyasi partisinin kuruluşu 10 Ocak’ta gerçekleşmiş ve siyasi partiler arasına 'Şahlanış Partisi' de eklenmişti. Mevcut durumda 123 siyasi parti bulunuyor.

Mustafa Tekerek yaptığı yazılı açıklamada, Osmanlı Ocakları olarak 'siyasallaşma hareketi' başlattıklarını daha önceki toplantılarda ve medyada duyurduklarını belirterek, amaçlarını şöyle özetledi:

“Osmanlı Ocakları olarak siyasi partimizin kurulmasındaki gayenin birleştirici, ayrışmadan uzak, Osmanlı’nın değerlerini ve siyasi anlayışını Türkiye Cumhuriyeti değerlerine ve ilkelerine bağlı gelişen dünya düzenine uygun siyasi bir parti oluşturmak."

Osmanlı Ocakları'nın kuracağı partinin isminin Kurucu Genel Başkan Kadir Canpolat tarafından belirlendiğini vurgulayan Tekerek,  şöyle devam etti:

“Umarım güzel hizmetlerde ve bu ülkenin vatandaşlarının bir arada ayrıştırmadan yaşayabileceği güzel bir siyasi ortam oluşturacak ve yolumuza böyle devam edeceğiz. Ocak demek birleşilen yer demektir. İnsanlarımızı birleştirecek ve bu uğurda çaba göstereceğiz. Ocak Partimize bütün insanlarımızı bekliyoruz. Yeter ki bu ülke aleyhinde çalışmalar yürütülmesin, bildiğiniz gibi ocaklar el alınıp el verilen yerlerdir."
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