Samanyolu Haber /Gündem / Otomobilin anahtarını vermeyen annesini öldürdü /29 Temmuz 2023 22:35

Otomobilin anahtarını vermeyen annesini öldürdü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 2 gün önce annesi Melek Baştürkü (43) tabancayla vurarak öldüren V.S.K. (16), tutuklandı, babası K.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. V.S.K.'nin ifadesinde annesini otomobilin anahtarını vermediği için çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre olay, önceki gün 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesinde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürkün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan V.S.K. aynı günün akşamında babasıyla birlikte gittiği jandarmaya teslim oldu. Babası K.K. ile birlikte gözaltına alınan V.S.K., dün buradaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

V.S.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, babası K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. V.S.K.nin ifadesinde, annesinden kullanmak için otomobilin anahtarını isteğini, vermeyince de çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü bildirildi.

Melek Baştürk, Çarşamba Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak aile kabristanlığında toprağa verildi.
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