Otoriter rejimin dijital tetikçileri









Ciddi denetlenen bir ortam





Başaran, 2007’deki düzenlemenin ardından web sitelerinin yasaklanmaya başladığını ve hürriyetçi olmayan pratiklerin dünyanın her yerinde yaşanmaya başladığını kaydederek, “2007 hem Türkiye’de otoriteryan bir rejimin kurulmasında internetin rolüne dair hem de internetin bir gözetim ve denetim alanı olarak kurulmasına dair tartışırken başlangıç olarak alınması gereken bir tarih. Şu anda Türkiye’de internetin son derece denetlenen bir alan olduğu su götürmez bir gerçek. Türkiye, yasalar aracılığı ile özgürlükçü olmayan pratiklerin yaşandığı bir ülke olmaktan dijital otoriter diyebileceğimiz bir ülkeye dönüştü. Türkiye’de otoriter bir rejim var. Bu otoriter rejimin dijital ortamı, internet ortamı da otoriteryan bir internet ortamı” dedi.





Sosyal medya dosyalama için kullanılıyor





“AKP’nin bugünlerde yaptıkları çok yeni şeyler değil” diyen Başaran, Gezi olaylarından sonra AKP’nin ‘paralı troller’ aracılığıyla çevrimiçi manipülasyona başladığını kaydederek, “Web sitelerinin yasaklanması, sosyal medya mesajları nedeniyle açılan dâvâlar, Türkiye’nin kritik anlarda uluslararası internet bağlantısının kesilmesi ve zaman zaman ulusal internet sistemine gidileceğine dair tehditlerle çok başka bir noktaya gelindi. Şu anda yaşadığımız, 2013’te başlayan, 2016’da 15 Temmuz ile KHK’lar vs. ile beraber doruğa ulaşan dijital otoriter dönem” dedi. Başaran, Sosyal medyanın iktidar tarafından takip edildiğinin açık olduğunu söyleyerek, “Kritik noktalarda sosyal medya mesajlarımızın önümüze getirileceğinden eminim. Bir iş başvurusu yaptığınızda, sosyal medya mesajlarınıza bakılmadan bu iş başvurusunun değerlendirilmediğini düşünüyorum. Sosyal medya ciddî bir dosyalama için kullanılıyor” ifadelerini kullandı.