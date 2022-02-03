İktidar sızıntının peşine düştü! Sızdıran bürokratlar AKP’li çıktı!

İktidar, sızıntının peşine düştü! Muhalefetin ‘vicdanlı bürokratlar’ çağrısı üzerine iktidarla ilgili bilgi ve belgelerin ortaya dökülmesi üzerine hükümet harekete geçti. Ancak iktidarın araştırması sonucu muhalefete belgeleri gönderen vicdanlı bürokratların (!) AKP döneminde göreve başlatıldığı öğrenildi. İktidar, son dönemlerde muhalefet partileri tarafından ortaya atılan rant belgelerinin kaynağını araştırmak için harekete geçti. 20 yıllık iktidarları boyunca altına imza attıkları her ihale ve yatırım belgelerinin muhalefet partileri tarafından kamuoyuna açıklanması üzere iktidar, muhalefete belgeleri kimlerin sızdırdığının peşine düştü. Ancak tespit edilen bürokratların AKP döneminde göreve getirilen bürokratlar olması iktidarı şok etti!





KILIÇDAROĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI

Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Ekim’de yayınladığı bir videoyla bürokratlara, “Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kâmil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır: 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğini çekin” çağrısı yapmıştı. Bu çağrı üzerine bürokrasiden AKP’nin yaptığı birçok usulsüz belgenin muhalefete geldiği kulislere yansımıştı.