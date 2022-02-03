Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Mahkemesi’nden Abdullah Öcalan kararı /03 Şubat 2022 13:57

Anayasa Mahkemesi’nden Abdullah Öcalan kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Asrın Hukuk Bürosu’nun İmralı Cezaevi’nde aylardır haber alınamayan ve hiçbir şekilde ulaşılmayan müvekkilleri Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için tedbir talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

SHABER3.COM


AYM ret kararında, “Başvuru dosyasında yer alan bilgiler ve ceza infaz kurumu tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirildiğinde başvurucuların sağlık hizmetlerine erişim imkanına sahip oldukları, ziyaretçileriyle ve avukatlarıyla görüşmelerine kısıtlamalar getirildiği, ceza infaz kurumunda tutulma nedeniyle yaşamlarına ya da maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlikenin ortaya çıktığına dair bilgi ya da bulgunun olmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Avukatlar, tedbir talebiyle yaptığı başvuruda, Öcalan’la son temasın geçen yıl 25 Mart’ta gerçekleşen telefon görüşmesi olduğunu belirtmişti.

Başvuruda, “Bu tarihten sonra aradan geçen dokuz aylık süreye rağmen müvekkillerin durumu hakkında bilgi edinmek mümkün olmamıştır. Bu süre zarfında müvekkillerle fiziki temas kurulamadığı gibi telefon ya da mektup yoluyla da iletişim kurmalarına müsaade edilmemiştir” denmişti.

Yine başvuru dosyasında şu ifadelere yer verilmişti:

“25 Mart 2021 tarihinden beridir haber alınamayan başvurucuların yaşamları potansiyel risk altındadır. İlerlemiş yaş ve sağlık durumlarının yanı sıra uzun süredir maruz kaldıkları mutlak izolasyon hali ruhsal ve fiziksel bütünlüklerini tehdit etmektedir. Denetim mekanizmalarının ve etkili başvuru yollarının olmayışı risk durumunu büyütmektedir. Anayasa madde 17 ihlalinin (işkence yasağının) oluşturduğu zararın son bulması için aile ve avukatları ile görüşmelerinin sağlanması yönünde İçtüzük madde 73 gereğince tedbir kararı verilmesini talep etmekteyiz.”  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Anayasa Mahkemesi’nden Abdullah Öcalan kararı Sonraki Haber >>

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

AKP'liler İBB'yi 'burs' adı altında böyle yağmalamış

AKP'liler İBB'yi 'burs' adı altında böyle yağmalamış

Erdoğan'dan ilginç mum açıklaması

Erdoğan'dan ilginç mum açıklaması

Ali Babacan'dan Erdoğan'a şok sözler

Ali Babacan'dan Erdoğan'a şok sözler

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Yeşim Salkım doğal gaz faturasını paylaşıp isyan etti: ‘Kabusta falan mıyız?’

Elektrik bedduası

Elektrik bedduası

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi

Saadet'ten dikkat çeken video: Uykuları kaçırmanın vakti geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:03:31