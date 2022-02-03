Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına tepki

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız" dedi.





Erdoğan, Ukrayna'ya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.





Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin oy çokluğuyla Osman Kavala dosyasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) havale edilmesine karar vermesine tepki gösteren Erdoğan, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor" diye konuştu.





"İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'ye ziyareti gerçekleştirecek" diyen Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin ise "Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







"Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler katetmiştir. Bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum.





KABİL HAVALİMANI





Taliban bu konuda nasıl bir tavır takınacağına henüz karar vermedi. Biz bu işin olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar'la buradaki desteğimiz sürdüreceğiz. Temennim o'dur ki bu süreç olumlu bir şekilde sonuçlanacak.





İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ





İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'ye ziyareti gerçekleştirecek. Sayın Herzog'un Türkiye'ye gelmesinden önce belki de bizim de özel temsilcilerimiz İsrail'e gidebilir.





AVRUPA KONSEYİ'NİN KAVALA KARARI





Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum; bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır.





YUNANİSTAN'A TEPKİ





12 insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Fakat Yunanistan'ın bu tavrını ilk kez görmüyoruz. Yunanistan'ın tavrının ne olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Bu konuyla ilgili AB, dünya hep sessiz kalmıştır."