Kılıçdaroğlu'ndan Kavala tepkisi: Demokrasimize vurulmuş ciddi bir darbedir

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığınca, parti genel merkezinde düzenlenen "Kadın İstihdamı Buluşması" etkinliğine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Bir soru üzerine, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının, TÜİK Başkanı'nın değişimi ile ilgili olup olmadığını bilmediğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:





"Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, açıklanan rakam düşük bir rakam zaten Enflasyon Araştırma Grubunun açıkladığı rakam bunun çok daha üstünde. Pazara gidince, alışverişe gidince, alışveriş merkezlerine gidince fiyatları zaten görüyorsunuz. Elektrik faturaları da bunun en açık kanıtıdır. Yüzde 127 elektriğe zam gelmiş ama enflasyon oranına bakıyorsunuz yüzde 50 civarında. Gerçeği yansıtmıyor, gerçek mutfakta"





CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Enflasyonun yüzde 50 seviyelerini göreceğini düşünmüyorum" şeklindeki sözlerinin hatırlatılmasına karşılık, "Yanılmamış doğru, TÜİK onun istediği şekilde yanıt vermiş, 50'nin biraz altında göstermiş Nebati Bey üzülmesin diye" dedi.





"BU ÜLKEDE DEMOKRASİNİN OLMADIĞINI BÜTÜN DÜNYAYA İLAN ETTİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına ilişkin açıklaması da sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:





"Bu açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Bu açıklama şunu gösteriyor, 'Bizim ülkemizde anayasa yok, yasalar yok, biz uluslararası sözleşmeleri tanımayız. Biz sadece kendi ülkemizde, ülkemizi dilediğimiz gibi yönetir ve arzu ettiğimiz mahkemeden, arzu ettiğimiz kararı çıkartırız.' anlamına geliyor. Eğer siz bir anayasa yapmışsanız anayasada düzenlemeler varsa o anayasaya göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyacaksanız ve 'Bunu zorunlu olarak bütün yargının uygulaması gerekiyor.' demeniz gerekirken, 'Hayır biz bunlara uymayacağız.' demeniz, 'Bizim ülkemizde otoriter yönetim var, ben ülkemi istediğim gibi yönetirim siz ne derseniz deyin' anlamı çıkar.





Bu, Türkiye'nin itibarına, bugüne kadar süren bizim demokrasi mücadelemize vurulmuş ciddi bir darbedir. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Söyleyen kişinin de unutmaması lazım. Bu ülkede demokrasinin olmadığını biz biliyoruz ama demokrasinin olmadığını Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Bu da bizim açımızdan son derece kritik bir süreç"





"O EVLADIMIZI ÇOK SEVİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin Trabzon'daki açılış töreninde kendisi hakkında konuşan çocukla ilgili bir soru üzerine de "O sevgili evladımızı çok seviyorum, gözlerinden öpüyorum. Hiç kimse merak etmesin" açıklamasında bulundu.