Samanyolu Haber /Dünya / Oxford: Sonuçlar olumlu gelirse Haziran'da aşı hazır /01 Mayıs 2020 09:10

Oxford: Sonuçlar olumlu gelirse Haziran'da aşı hazır

Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde denenmeye başlanan aşının haziran ayında piyasaya çıkacağını açıkladı. AstraZeneca ile ortaklık kuran üniversite, çalışmalara hız verdi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'den müjdeli bir haber geldi.

Ülkenin prestijli üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi, İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile hali hazırda denenmekte olan koronavirüs aşı adayının kullanıma hazır hale getirmek için anlaşma yaptığını açıkladı. Üniversite yaptığı yazılı açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığını ve koronavirüse karşı tam etkili olduğu kanıtlanırsa hemen üretim aşamasına geçileceğini vurguladı.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak. Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak. Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.

Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, "AstraZeneca ile ortaklığımız önümüzdeki yıllarda salgınla mücadelede büyük bir güç olacak. Etkili bir onaylanmış bir aşımız olduğunda, koronavirüse karşı güçlü bir durumda olacağız" dedi. 
Aşının klinik deney sonuçlarının Haziran ayında netleşmesi bekleniyor, olumlu sonuç elde edilirse hemen akabinde üretime geçilecek.
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