Özer Sencar Ankara seçimlerindeki büyük şaibeyi ilk kez açıkladı: Yavaş 20 puan öndeydi

Sencar’ın açıklamalarına göre Ankara’da seçim gecesi sandık tutanaklarının yüzde 45’i merkeze ulaşmadı. Seçimden 1 hafta önce yaptıkları ölçümde Mansur Yavaş’ın 20 puan önde olduğunu tespit ettiklerini anlatan Sencar, seçim gecesi ise farkın yüzde 4’e düştüğünü anlattı.







Artı Gerçek TV Youtube kanalında yayınlanan ‘Sınırsız’ programında Alin Özinan’ın sorularını cevaplayan Özer Sencar, şunları söyledi: “Seçimden 1 hafta önce yapılan ölçümde kararsızları oransız dağıttığımızda Mansur Yavaş’ın oyu yüzde 63, Mehmet Özhaseki’nin oyu yüzde 36 bulduk. Yani neredeyse 25 puan Mansur Yavaş öndeydi. Seçim sonucunda Mansur Yavaş 51, Özhaseki 47 çıktı. Seçimden 1 hafta önce yapılan ölçümde Mansur bey 20 puan öndeyken, seçim günü sadece 3 puan önde çıktı. Ancak ilginç bir veri var elimizde. Seçim gecesi Ankara’daki sandık tutanaklarının sadece yüzde 55’i merkeze ulaşmıştı. Yüzde 45 bulunamadı. Yani sandıkların neredeyse yüzde 40’ı sahipsizdi. CHP ve Mansur’un adamı yoktu sandıklarda. Aradaki fark bir şekilde kayboldu. Aynı şeye İstanbul için bakalım. İstanbul’da 31 bin sandık var. 31 bin sandığın 31 bini de seçim merkezine ulaştı. Bulduğumuz rakamları söyleyeyim size. Seçimden 10 gün önce yapmışız. Ekrem İmamoğlu’nun oyu 54,5, Binali Yıldırım’ın oyu 43,9 bulmuşuz araştırmada. Seçimde ne çıktı; İmamoğlu 54,2, Yıldırım 44,9!”