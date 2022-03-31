Uğur Şahin dünyanın en zengin milyarderleri arasına girdi

Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, 7,6 milyar dolarlık servetiyle dünya milyarderler endeksine girdi. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech firması, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında 179,2 milyon euro net zarar, 2020'de 15,2 milyon euro net kar açıklayan şirket, 2021'de tarihi bir başarı kazandı ve 10,3 milyar euro net kâr açıkladı.







PİYASA DEĞERİ 42,4 MİLYAR DOLAR





ABD'de Nasdaq borsasında ve Almanya'da Frankfurt borsasında hisseleri işlem gören BioNTech'in piyasa değeri şu an 42,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bloomberg verilerine göre, BioNTech'te yüzde 18'lik hissesi bulunan Uğur Şahin'in serveti de bugün itibarıyla 7,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 500 ismin yer aldığı Bloomberg milyarderler endeksinde bulunan tek Türk olan Şahin, dünyanın en zenginleri sıralamasında da 323. sırada yer alıyor.



