Samanyolu Haber /Ekonomi / Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Dolar o seviyeye gelmemeli /04 Ağustos 2023 08:20

Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Dolar o seviyeye gelmemeli

Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, dolarla ilgili ilk kez rakam vererek "o seviyeye gelmesi gerekiyor" dedi.

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Dolar kuru dün bankalararası piyasanın açılışında 27.49311 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro kuru ise 29,9952 ile gün için en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye’nin en ünlü ekonomistleri arasında yer alan Özgür Demirtaş, dolar kuru hakkında yaptığı analizlerde kur için rakam vermemesi ile dikkat çekiyordu.

Seçimlerin ardından önce 23 ve ardından 27 lirayı da aşan dolar için yeni bir yorumda bulunan Demirtaş, bu kez herkesi şaşırtarak, dolar kurunun varacağı yeni rakamı duyurdu.

İzmir’de öğrencilerle bir araya gelen Özgür Demirtaş, ‘ dolar kurunun yavaş yavaş artırılmasının doğru olmadığını, bu şartlarda yabancı yatırımcının ülkeye gelmeyeceği’ değerlendirilmesinde bulundu.

Dünya’nın aktardığına göre doların en düşük 25 lira seviyelerinde olması gerektiğini savunan Demirtaş, şunları söyledi:

“İhracatçının biraz rahatlaması gerekiyor, hele ki temmuz ayında asgari ücrete zam sonrası doların 28 lira seviyelerine gelmesi gerekir. Hükümet kendini sıkıştırıyor. Dolar birden olması gereken seviyelere çıkarılmalı artık enflasyon riskini aldık.”
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