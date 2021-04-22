Özgür Demirtaş’tan ‘kripto para’ uyarısı

Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter’dan kripto para yatırımı yapanlar için uyarılarda bulundu.Kripto para yatırımı olanların önemli kısmının kolay yoldan zengin olmak istediğini belirten Demirtaş, “Yatırım yerine al-sat yapıyor, paralarını borsalarda tutuyor (halbuki borsada kripto para tutulmaz), iki üç mankenin, onun bunun yaptığı reklamlara ve reklam yüzlerine kanıp para kaptırıyor” dedi.





Türkiye’deki bir borsada olan hırsızlık haberlerinin “çok üzücü” olduğunu söyleyen Demirtaş, kripto para yatırımcılarına “merkezi borsa kullanılmaması” uyarısında bulundu.





Demirtaş, şunları söyledi:





“Her zaman dediğim gibi. Kimseye güvenmeyin, kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Firmaların Reklam yüzlerine inanmayın. İlla kripto para yatırımı yapacaksanız merkezi Borsa kullanmayın. Soğuk cüzdan kullanın.”



