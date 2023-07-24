Samanyolu Haber /Gündem / 'Pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' etiketlerine beraat /24 Temmuz 2023 16:01

'Pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' etiketlerine beraat

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan grafiker Mahir Akkoyun, yargılandığı davadan beraat etti.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz Nisan ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı ve "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, hakkında 'Seçim Kanunu'na muhalefet suçundan dava açılmıştı.

Yargılandığı davada beraat eden Akkoyun, kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve ‘Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde’ demek suç değilmiş. Berfin Kaya, Baran Selanik, Özkan Yücel başta olmak üzere destek olup yalnız bırakmayan avukatlara, gazetecilere, sanatçılara kısacası adını sayamadığım herkese teşekkür ederim. Zaten baştan aşağı anlamsız ve dayanağı olmayan bir süreçti ve çıkan bu kararla da tescillenmiş oldu" mesajını paylaştı.

NE OLMUŞTU?
Akkoyun'un hazırladığı etiketler, 14 Mayıs seçimleri öncesinde işleyen seçim takvimi sürecinde, nisan ayında sıklıkla kullanıldığı için 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un 61 ve 151/2 maddesi uyarınca yargılandı. Akkoyun, seçim döneminde ilan ve reklam yerleri yasağına uymamak” suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.
 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' etiketlerine beraat Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:18