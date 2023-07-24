'Pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde' etiketlerine beraat

Geçtiğimiz Nisan ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı ve "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, hakkında 'Seçim Kanunu'na muhalefet suçundan dava açılmıştı.







Yargılandığı davada beraat eden Akkoyun, kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve ‘Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde’ demek suç değilmiş. Berfin Kaya, Baran Selanik, Özkan Yücel başta olmak üzere destek olup yalnız bırakmayan avukatlara, gazetecilere, sanatçılara kısacası adını sayamadığım herkese teşekkür ederim. Zaten baştan aşağı anlamsız ve dayanağı olmayan bir süreçti ve çıkan bu kararla da tescillenmiş oldu" mesajını paylaştı.





NE OLMUŞTU?

Akkoyun'un hazırladığı etiketler, 14 Mayıs seçimleri öncesinde işleyen seçim takvimi sürecinde, nisan ayında sıklıkla kullanıldığı için 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un 61 ve 151/2 maddesi uyarınca yargılandı. Akkoyun, seçim döneminde ilan ve reklam yerleri yasağına uymamak” suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.







