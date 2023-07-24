Kılıçdaroğlu, ‘istifa’ çağrısına ne cevap verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda “İstifa etmelisiniz” çıkışına “Parti boşlukta kalır” yanıtını verdi.



Cumhuriyet’te yer alan habere göre; CHP’deki “değişim” tartışmaları, önceki gün yapılan belediye başkanları toplantısının da “ana gündemi” oldu. İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu genel seçimlerin eleştirisinin yapılmadan yerel seçimlere hazırlanılamayacağını, bu konunun artık ertelenmemesi gerektiğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, “değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybedileceğini” söyledi.





DEĞİŞİM DEĞİL YENİLENME

Başka bir ilçe belediye başkanının “istifa” çağrısına yönelik ise Kılıçdaroğlu’nun, “Şu anda istifa ettiğim zaman parti boşlukta kalacak. Zaten kurultay süreci başladığı için benim istifa etmeme gerek yok. Ben değişim değil yenilenme diyorum. Ben çivi çakmadım buraya. Hiçbiriniz bana ‘çalışmadın’ diyemezsiniz. Çalıştım” savunmasını yaptığı öğrenildi.