Samanyolu Haber /Gündem / Pakdemirli hakkındaki rüşvet iddiaları Meclis gündeminde /16 Mart 2022 15:43

Pakdemirli hakkındaki rüşvet iddiaları Meclis gündeminde

CHP milletvekilleri, görevden alınan Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanlığı dönemindeki rüşvet iddialarıyla ilgili Meclis araştırması açılması için önerge verdi.

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CHP milletvekilleri, 4 Mart’ta görevden alınan Bekir Pakdemirli döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki rüşvet iddialarıyla ilgili araştırma önergesi verdi.

TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde; Pakdemirli döneminde, bakanlıkta çeşitli usulsüzlük ve rüşvet iddialarının gündeme gelerek Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.

Birgün'ün haberine göre önergede, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Soruşturmanın ilk konusu Türkiye'ye yurt dışından getirilen canlı hayvanların ithalinin tamamlanması ve canlı hayvanların limana indirilmesi karşılığında rüşvet istendiği iddiasıydı. Ancak, sonrasında söz konusu iddiadan hareketle çalışmalarını yoğunlaştıran DDK, aynı bakanlıkla ilgili farklı konularda yeni bulgulara ulaştı. Yeni tespitlerde iki konu üzerinde yoğunlaşıldı. İlki, bakanlık bünyesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) ülke genelindeki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yaptığı bazı ihalelerde usulsüzlük yapılması. DSİ'nin gerçekleştirdiği ve sorun tespit edilen ihalelerde para karşılığında ihalelerin verildiği iddiası mevcut.

İkinci konu ise orman arazileriydi. Orman arazileri konusundaki iddialarda, madencilik faaliyeti gösteren firmaların zorlaştırılan izin işlemlerinin menfaat karşılığında kolaylaştırılması ve sorunların çözülmesinde yoğunlaşıldı. Orman alanları konusunda DDK'nın radarına takılan bir başka konunun, orman vasfını yitiren araziler üzerindeki kiralama uygulamaları olduğu ifade ediliyor. Orman vakfını kaybetmiş arazilerin uzun süreli kiralama işlemleri sırasında usulsüzlükler yapılarak kiralanan arazilerin yeniden tanıdık isimlere devirlerinin yapıldığı iddia ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarının araştırılması, kamu zararının tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereği Meclis araştırılması açılmasını arz ve teklif ederiz."
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