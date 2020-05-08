Samanyolu Haber /Ekonomi / Papua Yeni Gine parası TL'den daha değerli hale geldi /08 Mayıs 2020 23:26

Papua Yeni Gine parası TL'den daha değerli hale geldi

Son dönemde Türk Lirası'nda (TL) yaşanan değer kaybı gündemdeki yerini koruyor. TL'nin Papua Yeni Gine’nin para birimi Kina’dan daha değersiz bir hale gelmesi sosyal medya da konuşulmaya başlandı.

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Dolar karşısında hızla değer kaybeden Türk Lirası, Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine’nin para birimi Kina’dan da değersiz hale geldi. Kina’nın 2.07 TL değerinde olması sosyal medyada gündem oldu.

Hafta başından bu yana yükselişini sürdüren ve dün tarihi rekorunu kıran dolar/TL bugün de 7,10’lu seviyelerden işlem görüyor. TL, dolar gibi diğer ülke para birimlerine karşı da değer kaybetmeye devam ediyor.

1 KİNA 2.8 TL’Yİ GEÇTİ

1 Papua Yeni Gine Kinası da 2.08 TL değerinde işlem görüyor. Dün gece saatlerinde 2.07 TL’den işlem gören Papua Yeni Gine Kinası sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar, Türk parasının değerindeki düşüşe ve ekonomideki kötü gidişata tepki gösterdi. İyi Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, “Sözü olan?” sözlerini paylaştı.


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