Samanyolu Haber /Gündem / Para aramada ikinci tura dönüyor: Şimşek'in sıradaki durağı Körfez ülkeleri /20 Ekim 2023 13:50

Para aramada ikinci tura dönüyor: Şimşek'in sıradaki durağı Körfez ülkeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıcak para arayışı için ziyaretlerini sürdürüyor. Fransa ziyaretinin ardından konuşan Şimşek, "Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimizle devam edecek" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, dün gerçekleştirdiği Fransa temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir günlük Fransa ziyaretine çok şey sığdırdığını belirten Şimşek, bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre ev sahipliğinde, Fransa'nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleriyle bir araya geldiklerini aktardı.


Şimşek, daha sonra Societe Generale'in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon avroyu yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisi ve programını anlattıklarını, ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile küresel enerji piyasasının görünümüne ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile de ikili ticaret ve karşılıklı yatırımların nasıl artırılacağına yönelik istişarelerde bulunduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumu'nda 70 civarında firmanın CEO-CFO'suna Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattık. Fransa, Türkiye'de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor. Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimizle devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı, ülkemizin yeni programını anlatmak, istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir."
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