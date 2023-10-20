Samanyolu Haber /Dünya / Mescid-i Aksa'da hareketli saatler /20 Ekim 2023 13:38

Mescid-i Aksa'da hareketli saatler

İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurdu. Cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa çevresinde bekleyen gençlere müdahale edilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurdu.

Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilerin bir kısmı kimlik kontrolü yapıldıktan sonra içeri alındı.  Diğer yandan İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermiyor.

İsrail’in getirdiği yaş sınırlaması nedeniyle normalde ortalama 70 bin ila 100 bin kişinin cuma namazı kıldığı Mescid-i Aksa’da geçen hafta yalnızca 5 bin Filistinlinin cuma namazını kılabildiği açıklanmıştı.
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