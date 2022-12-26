Paris'te Kürtleri hedef alan saldırgan bugün sorgu hakimi karşısına çıkacak

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi ile iki ayrı dükkanda üç kişiyi öldüren 69 yaşındaki zanlı William M. bugün sorgu hakimi karşısına çıkacak. Fransız basınındaki haberlere göre, ifadesinde 'patolojik derecede ırkçı' olduğunu söyleyen ve cinayetleri itiraf eden zanlı hakkında cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açması bekleniyor.





BUGÜN YENİ BİR YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK





Cinayetleri 'suikast' olarak niteleyen ve davanın terör suçlamasıyla açılmasını talep eden Fransa Demokratik Kürt Derneği ise bugün yeni bir yürüyüş çağrısı yaptı. Yürüyüş, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin bulunduğu Enghien Sokağı'ndan, Kürt kadın siyasetçiler Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in 10 yıl önce yine Paris'te öldürüldüğü Fayette Sokağı arasında yapılacak.





SORGUSUNDA NE ANLATTI?





Saldırgan William M., önceki akşam gözaltı kararının kaldırılıp psikiyatri kliniğine sevk edilmesi sonrasında psikiyatrik muayenesinde, saldırıyı düzenlediği Saint-Denis bölgesine daha erken saatte gittiğini ama "çok az sayıda kişinin bulunması ve giysisinin silahını kolayca doldurmasını engellemesi sebebiyle" saldırıdan o sırada vazgeçtiğini anlatmıştı.





William M., sonrasında saldırıyı gerçekleştirdiği Enghien Sokağı'na gittiğini anlattı; bu bölgenin Ahmet Kaya Kürt Merkezi'ne ev sahipliği yaptığını bildiğini de itiraf etti. "Bütün göçmenlere karşı öfke duyduğunu" savunan saldırgan, "tanımadığı kişilere rastgele ateş ettiğini" ve "Suriye'de IŞİD'lileri öldürmek yerine onları cezaevinde tuttukları için Kürtlere öfkeli olduğunu" savundu.





'AVRUPALI OLMAYAN TÜM YABANCILARI' DÜŞMAN GÖRÜYORMUŞ





Paris Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre "tamamen patolojik hale gelmiş bir yabancı nefreti ile dolu hissettiğini" savunan saldırgan, "depresif ve intihara meyilli" hissettiğini, "her zaman göçmenleri ve yabancıları öldürmek istediğini", "sonrasında da kendisini öldürmek istediğini" söyledi. William M., 2016'da başına gelen bir hırsızlık olayından beri böyle hissettiğini savundu.





"Tek pişmanlığının kendisini öldürememek" olduğunu da ileri süren William M., "bugüne dek eğer bir gün intihar ederse yanında düşmanlarını da mezara götüreceğini düşündüğünü" söyledi. Saldırgan, "düşman" olarak gördüğü kişilerin, "Avrupalı olmayan tüm yabancılar" olduğunu belirtti.