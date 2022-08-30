Samanyolu Haber /Gündem / Peker’in yayınladığı videoya erişim engeli geldi /30 Ağustos 2022 16:49

Peker’in yayınladığı videoya erişim engeli geldi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan Prof. Dr. Ünsal Ban’a ait videoya erişim engelleme kararı geldi. Söz konusu videoda Zehra Taşkesenlioğlu, elinde bıçakla eşini tehdit ediyordu.

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Sedat Peker’in ‘Saray’a uzanan yolsuzluk ağı’ iddiasında adı geçen Zehra Taşkesenlioğlu’nun söz konusu videosu ile ilgili erişim engeli kararı alındı. Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban tarafından çekilen videoyla ilgili haberler kişilik hakkı ihlali gerekçesiyle engellendi.

EngelliWeb tarafından duyurulan paylaşımda, “AKP Erzurum milletvekili hakkında yapılan paylaşımlarla ilgili haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 29 Ağustos 2022 tarih ve 2022/10228 sayılı kararı ile erişime engellendi” ifadelerine yer verildi.

Sedat Peker, paylaştığı görüntüyle ilgili şu notu yazmıştı:

Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan Ak partinin Erzurum milletvekili zehra taşkesenlioğlunun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı. Ben de bu görüntüleri sizinle paylaşacam. zehra taşkesenlioğlunun elinde büyük bir kasap bıçağı varken seni öldürecem diyor. Ayrıca da sinir krizi geçirerek abisi ali fuat taşkesenlioğlu ve kocası Ünsal Ban’ı kastederek siz para çalacaksınız siz para yapacaksınız ben ise rezilliğini yaşayacam tarzında bir şeyler söylüyor. Ünsal bey senin adını geçirmememi videoyu şu an yayınlamamamı istemiştin (telefon konuşmamızda). Senin hayatını kurtarabilmek için bunu mecburen yapıyorum.”


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