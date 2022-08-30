2 aylık bebek, annesiyle birlikte cezaevine gönderildi

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, Abdi’nin 3 gün boyunca gözaltında tutulduğunu ve hukuksuz bir şekilde tutuklandığını belirtti. Abdi’nin tutuklanmasına gerekçe yapılan dosyada hiçbir delilin bulunmadığı belirtilen açıklamada, “Tutuklamanın şartı oluşmadığı ve hukuk etiği ile vicdandan yoksun bir şekilde verilen bu tutuklama kararını kabul etmiyoruz. Tutuklama hem kişinin temel haklarından olan hürriyetinin kısıtlanması hem de bir koruma tedbiri olması sebebiyle istisnai olarak uygulanmalıdır. Oysaki iki aylık bebeği olan bir kadına koruma tedbiri uygulanmasının geri dönülmez ağır sonuçlar doğuracağı ortadadır. Müvekkilimiz, daha gözaltında olduğu süre zarfında iki aylık bebeği ile üç ve dört yaşında bakıma muhtaç çocuklar olması sebebiyle yaşadığı kaygıdan dolayı sütten kesilmiş ve ağır psikolojik zarara uğratılmıştır.” denildi.







ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE AYKIRI

Çocukların anneleriyle tutuklanmalarının temel insan ve çocuk haklarına aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, “Çocuk Koruma Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, hapishanelerin mevcut durumu iki aylık bebeğin hapishanede kalmasına uygun değildir.” ifadelerine yer verildi.

