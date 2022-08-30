Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu uyardı: 'Her türlü provokasyona maruz kalacağız...' /30 Ağustos 2022 16:09

Kılıçdaroğlu uyardı: 'Her türlü provokasyona maruz kalacağız...'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda gençlere seslendi. "Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz" uyarısında bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Twitter'dan yaptığı bir dizi paylaşımla gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, gelecek aylar için 'provokasyon' uyarısı yaptı.

"HER TÜRLÜ PROVOKASYONA MARUZ KALACAĞIZ"
CHP lideri, "Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!" dedi.

"SİYASET HAYATIMIN SONUNA GİDERKEN..."
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!

Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum.

Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir 5 sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Siz barıştınız, benim görevim de bu barışı korumaktır.

Bu barışı korumak için Edirne’den Kars’a, ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken, arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından, sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak."
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